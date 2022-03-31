Доменикали: нет лучшего места для проведения гонок Формулы-1, чем в Лас-Вегасе

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, сегодня стало известно, что Лас-Вегас начнёт принимать этапы чемпионата мира начиная со следующего года.

«Это невероятный момент для Формулы-1, который демонстрирует огромную привлекательность и рост нашего спорта с третьей гонкой в США. Лас-Вегас — это место, известное во всём мире своим азартом, гостеприимством, острыми ощущениями и, конечно же, знаменитым Лас-Вегас-Стрип. Нет лучшего места для проведения гонок Формулы 1, чем столица мировых развлечений, и мы не можем дождаться следующего года», — приводит слова Доменикали Racingnews365.

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