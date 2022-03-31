Феттель выступит на ГП Австралии. Он пропустил первые два этапа из-за коронавируса

Команда «Астон Мартин» в своих социальных сетях сообщила, что пилот команды Себастьян Феттель выздоровел после коронавируса и сможет принять участие в Гран-при Австралии.

На первых двух этапах немца заменил резервный гонщик коллектива Нико Хюлькенберг. На стартовом этапе он показал 17-й результат. В Саудовской Аравии пилот пришёл на финиш 12-м. Другой пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл показал 12-й и 13-й результаты соответственно.

Примечательно, что Гран-при Бахрейна стал первым пропущенным этапом Феттеля с 2007 года. На его счету 279 стартов подряд в Гран-при в составе таких команд, как «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».

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