«Есть очевидный первый номер». Марко не верит, что Сайнс поборется за чемпионство

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс не сможет вмешаться в борьбу за чемпионский титул в сезоне-2022 Формулы-1. Марко ожидает, что борьба продолжится между первыми номерами «Феррари» и «Ред Булл» — Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном.



«В прошлом году Сайнс победил Леклера, но в этом году Леклер в отличной форме. Это значит, что мы не можем ожидать никакой поддержки со стороны Сайнса. Ситуация будет такая же, как у нас: есть есть очевидный первый номер команды», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Servus TV.



В двух стартовых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 Сайнс финишировал на втором и третьем местах — в обоих случаях на одну позицию ниже Шарля Леклера.

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