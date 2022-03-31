Босс «Альфа Ромео» не согласен со штрафом Чжоу на Гран-при в Джидде

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказал недовольство решением стюардов назначить первый штраф пилоту Гуаньюю Чжоу во время Гран-при Саудовской Аравии.
Китаец получил пятисекундное наказание за срезку трассы при обгоне Александера Албона, и на пит-стопе механики первые пять секунд действительно не приступали к смене колёс, однако механик с передним домкратом поднял автомобиль Чжоу, что было приравнено к работе с машиной. Поэтому Чжоу получил второй штраф — в виде проезда по пит-лейну.
«Я не согласен с решением стюардов по ситуации с Албоном, потому что он был очень далеко от Чжоу. Наш пилот обогнал Албона намного раньше точки торможения и поехал прямо. И он замедлился, чтобы не получить преимущество.
Чжоу спросил нас, и мы пересмотрели этот момент на видео. Тогда мы уверили его в том, что обгон был честным и всё должно быть в порядке», — приводит слова Вассёра Motorsport.
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