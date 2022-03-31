Валттери Боттас назвал свою цель на сезон-2022

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о том, что он собирается побороться за место в топ-5 по итогам сезона-2022.
Напомним, в первой гонке сезона Боттас показал шестой результат. Во второй гонке финн также долгое время шёл шестым, однако ближе к концу заезда был вынужден сняться из-за проблем с двигателем.
«Я думаю, что до момента, когда начали возникать проблемы с двигателем, мы проводили хорошую гонку. С машиной всё было в порядке, темп был хорошим.
Мы не можем конкурировать с «Ред Булл» и «Феррари», однако можем бороться за пятое место. Я думаю, что стремление быть лучшим среди остальных — это хорошая мотивация, хорошая цель. Надеюсь, в конечном итоге я смогу побороться за пятую позицию в чемпионате. Это было бы хорошим шагом для нас», — приводит слова Боттаса Racingnews365.
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