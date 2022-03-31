Министр спорта Саудовской Аравии — о ракетном ударе: такое случается во всё мире

Министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал пообещал, что страна предпримет всё, чтобы обеспечить безопасность гонок Формулы-1.
«Пока у нас нет всех деталей, но мы открыты к обсуждению. Мы готовы сесть за стол переговоров, обсудить проблемы, понять, какого рода гарантии нужны Формуле-1. Чего бы ни хотела Формула-1, мы готовы принять гонки на лучшем мировом уровне. Конечно, мы выслушаем позицию Формулы-1, обсудим ситуацию и оценим их опасения.
Мы не просто так заключили долгосрочный договор. Мы понимаем, куда мы движемся. Мы намерены расти вместе с Формулой-1, мы понимаем значимость чемпионата и хотим быть частью международного сообщества. Мы хотим, чтобы все приезжали в Саудовскую Аравию и чувствовали себя здесь также, как в любой другой части света. Жаль, что такие вещи происходят, подобное случается во всём мире, и мы должны справиться с этим как можно лучше», — приводит слова Абдул-Азиза ибн Турки Аль-Фейсала Autosport.
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