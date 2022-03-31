Палмер рассказал о серой зоне в правилах, которой пользуется Макс Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер обратил внимание на интересную тактику пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время рестартов гонок.



«У Макса есть интересная стратегия, которой он пользуется во время рестартов. Ему нравится стоять бок о бок с лидером и мешать ему поворачивать туда, куда ему хочется. Я обратил на это внимание, потому что Ферстаппен делает так уже три гонки подряд. Но в Джидде Шарль Леклер оказался умнее. Он заставил Макса немного отступить и остался впереди. На рестарте нельзя использовать DRS, поэтому давление было не так ощутимо, однако Макс пытался усугубить проблему своим манёвром. Он не давал Шарлю войти в поворот снаружи и получить максимальную скорость на выходе.



Таким образом Макс обеспечивает себе лучшее время реакции. Во-первых, он так и так теряет меньше времени, а во-вторых, он хорошо видит старт соперника. Шарль ускорялся и тормозил, чтобы прогреть шины, и всё это время Макс просто ехал рядом. Он не обгонял, лишь досаждал лидеру. То же самое он делал в Бахрейне и в Абу-Даби. Никто на это не жалуется, об этом не сказано в правилах. Это серая зона. Пока он не получил от этого никакого преимущества. Но интересно посмотреть, может ли кто-то обсудить на брифинге пилотов, приемлемо ли это во время рестарта гонки?» — приводит слова Палмера PlanetF1.