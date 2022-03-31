«Фольксваген» может уже на следующей неделе одобрить приход в Формулу-1 «Ауди» и «Порше»
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Немецкий автоконцерн «Фольксваген» уже на следующей неделе может дать зелёный свет своим дочерним компаниям «Ауди» и «Порше» на вступление в Формулу-1 с сезона-2026, сообщает Reuters. Ожидается, что на первой неделе апреля пройдёт собрание руководства «Фольксвагена».
Как сообщает источник, «Ауди» предложит «Макларену» около € 500 млн и будет сотрудничать с конюшней из Уокинга, в то время как в «Порше» всерьёз намерены заключить долгосрочное соглашение с «Ред Булл».
Ранее уже сообщалось, что участие в Формуле-1 этих двух брендов («Ауди» и «Порше») может быть совершенно независимым — «Ауди» будет строить и разрабатывать свой собственный двигатель в Германии, в то время как «Порше» станет работать с силовыми установками «Ред Булл».
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