«Фольксваген» может уже на следующей неделе одобрить приход в Формулу-1 «Ауди» и «Порше»

Немецкий автоконцерн «Фольксваген» уже на следующей неделе может дать зелёный свет своим дочерним компаниям «Ауди» и «Порше» на вступление в Формулу-1 с сезона-2026, сообщает Reuters. Ожидается, что на первой неделе апреля пройдёт собрание руководства «Фольксвагена».



Как сообщает источник, «Ауди» предложит «Макларену» около € 500 млн и будет сотрудничать с конюшней из Уокинга, в то время как в «Порше» всерьёз намерены заключить долгосрочное соглашение с «Ред Булл».



Ранее уже сообщалось, что участие в Формуле-1 этих двух брендов («Ауди» и «Порше») может быть совершенно независимым — «Ауди» будет строить и разрабатывать свой собственный двигатель в Германии, в то время как «Порше» станет работать с силовыми установками «Ред Булл».