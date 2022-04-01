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Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможном приходе «Порше» в Формулу-1

Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможном приходе «Порше» в Формулу-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи насчёт возможного прихода «Порше» в Формулу-1 в коллаборации с австрийской командой. Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн «Фольксваген» уже на следующей неделе может дать зелёный свет своим дочерним компаниям «Ауди» и «Порше» на вступление в Формулу-1 с сезона-2026.

«Хотел бы я увидеть в 2026 году болид Макса Ферстаппена с логотипом «Ред Булл Порше» и чемпионской единичкой? Если я скажу «Да», то вы опять решите, что мы уже заключили какую-то сделку!

С «Порше» нет никакой конкретики, мы сейчас ведём переговоры по всем направлениям. Думаю, логично, что сейчас мы являемся самым привлекательным партнёром для производителя. Номер один был бы хорош, но мы всё ещё очень далеко», — приводит слова Марко Formel1.de.

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