Шарль Леклер рассказал, в чём «Ред Булл» превосходит «Феррари» на данный момент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил мнение, что скорость команды «Ред Булл» на прямых является её козырем в борьбе с «Феррари».



«Разница в скорости на прямых довольно велика, и это было заметно благодаря зонам DRS. Да, на поворотах мы были быстры, но не настолько, чтобы покрыть этот отрыв. Так что из-за этого момента нам было немного сложнее», — приводит слова Леклера Sportskeeda.



Напомним, по итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии Леклер показал второй результат. Выиграл заезд пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс не сможет вмешаться в борьбу за чемпионский титул в сезоне-2022 Формулы-1.



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