Хорнер объяснил, почему Риккардо покинул «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил об уходе Даниэля Риккардо из команды.



«Мы сделали ему космическое предложение, но Даниэль посчитал, что лидером в коллективе будет Макс Ферстаппен. Поэтому он и не хотел становиться вторым пилотом. Сейчас я могу сказать, что его выбор стал поразительно неудачным. Очевидно, что у него были некоторые сомнения по поводу двигателя «Хонды», однако затем стало понятно, что это конкурентоспособный силовой агрегат», — приводит слова Хорнера Mirror со ссылкой на Daily Telegraph.



Риккардо покинул «Ред Булл» летом 2018-го, после чего перешёл в «Рено». В настоящее время австралийский гонщик выступает за «Макларен».



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