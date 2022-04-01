Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер: не испытываю никаких чувств по поводу конкурентоспособности «Мерседеса»

Кристиан Хорнер: не испытываю никаких чувств по поводу конкурентоспособности «Мерседеса»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не тратит время на размышления о конкурентоспособности «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1, оставаясь сосредоточенным лишь на своей команде.

«Они ведут борьбу. Признаюсь, не испытываю никаких чувств по поводу их конкурентоспособности. Сейчас я сосредоточен на нашей команде, которая ведёт очень напряжённую борьбу с «Феррари» в данный момент. Не сомневаюсь, что в какой-то момент «Мерседес» присоединится к этой битве, но сейчас, повторюсь, я сосредоточен на нашей команде», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.

Ранее Хорнер вспомнил об уходе австралийца Даниэля Риккардо из «Ред Булл», объяснив, что побудило пилота принять такое решение.

Новость по теме
Хорнер объяснил, почему Риккардо покинул «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022