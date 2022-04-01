Кристиан Хорнер: не испытываю никаких чувств по поводу конкурентоспособности «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не тратит время на размышления о конкурентоспособности «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1, оставаясь сосредоточенным лишь на своей команде.
«Они ведут борьбу. Признаюсь, не испытываю никаких чувств по поводу их конкурентоспособности. Сейчас я сосредоточен на нашей команде, которая ведёт очень напряжённую борьбу с «Феррари» в данный момент. Не сомневаюсь, что в какой-то момент «Мерседес» присоединится к этой битве, но сейчас, повторюсь, я сосредоточен на нашей команде», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.
Ранее Хорнер вспомнил об уходе австралийца Даниэля Риккардо из «Ред Булл», объяснив, что побудило пилота принять такое решение.
Новость по темеХорнер объяснил, почему Риккардо покинул «Ред Булл»
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