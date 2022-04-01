Кристиан Хорнер: не испытываю никаких чувств по поводу конкурентоспособности «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не тратит время на размышления о конкурентоспособности «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1, оставаясь сосредоточенным лишь на своей команде.



«Они ведут борьбу. Признаюсь, не испытываю никаких чувств по поводу их конкурентоспособности. Сейчас я сосредоточен на нашей команде, которая ведёт очень напряжённую борьбу с «Феррари» в данный момент. Не сомневаюсь, что в какой-то момент «Мерседес» присоединится к этой битве, но сейчас, повторюсь, я сосредоточен на нашей команде», — приводит слова Хорнера издание PlanetF1.



Ранее Хорнер вспомнил об уходе австралийца Даниэля Риккардо из «Ред Булл», объяснив, что побудило пилота принять такое решение.