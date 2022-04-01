Хюлькенберг: Феттелю придётся навёрстывать упущенное

Резервист «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг считает, что Себастьяну Феттелю придётся навёрстывать упущенное из-за пропуска первых двух Гран-при. Напомним, Феттеля, заболевшего коронавирусом, заменял именно Хюлькенберг.



«Думаю, у меня получилось неплохо. В то же время сложно выступать, когда ты не участвовал в гонках несколько лет. Думаю, я был даже в лучшей форме, чем ожидалось.



Иногда я скучаю по гонкам больше, чем обычно, но у меня нет отчаянного желания получить место. Конечно, когда есть хорошая возможность, я полностью к ней готов. Формула-1 — это очень весело и интересно. Но это и непростая задача. Мысленно я уже завершил карьеру, так что если я больше не выйду на старт, то пусть так и будет.



Феттель будет немного позади, но, думаю, он опытный и талантливый пилот, так что он способен наверстать упущенное. Но наверняка у него немного больше работы, чем у других. Ему придется копнуть немного глубже, чтобы попытаться наверстать упущенное», — приводит слова Хюлькенберга GrandPrix.