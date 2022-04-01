Доменикали: американский пилот очень нужен Формуле-1
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о потенциальном приходе американского гонщика в чемпионат мира.
«Американский пилот очень нужен Формуле-1, но он должен быть сильным. Гонщики имеют определяющее значение, они — наши герои. За них болеют и на них ориентируются. Но это должен быть подлинный талант. Кроме того, с коммерческой точки зрения женщина или мужчина-пилот сыграют большую роль для организаторов, которые хотят развивать этот бизнес в США», — приводит слова Стефано Доменикали RaceFans.
В нынешнем сезоне впервые за долгое время на территории США пройдут два этапа чемпионата Формулы-1, а со следующего года в календарь чемпионата будет добавлена гонка в Лас-Вегасе.
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