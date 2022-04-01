Хельмут Марко: в контракте Ферстаппена есть опция досрочного расторжения

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что в новом контракте действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена есть опция досрочного расторжения соглашения.
«Конечно, если «Ред Булл» потерпит «крушение», как после сезона-2014, на этот счёт в контракте Ферстаппена есть опция досрочного расторжения», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Напомним, Макс Ферстаппен недавно подписал новый контракт с командой. Он истекает в 2028 году. Предыдущее соглашение Макса с командой было рассчитано до конца 2023 года. Ранее сообщалось, что до 2026 года Ферстаппен будет получать по € 40 млн в год, а в случае продления соглашения его зарплата вырастет до € 50 млн.
Таким образом, с 2024 по 2028 год Ферстаппен может заработать € 220 млн.
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