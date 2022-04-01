Ральф Шумахер: Ферстаппен при обгоне Леклера проявил себя не так и хорошо

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не лучшим образом проявил себя при обгоне гонщика «Феррари» Шарля Леклера в Джидде.



«Мы можем увидеть, что в «Ред Булл» Перес смог приблизиться к Ферстаппену. Так что в этом сезоне многое изменилось. В Джидде Пересу очень не повезло с появлением машины безопасности, но он был впереди и у него был хороший темп. Да, я не уверен, что этого бы хватило для победы в гонке. Но он точно был бы на подиуме.



Что до Ферстаппена, то мне бросилось в глаза, как он три раза пытался совершить обгон перед 27-м поворотом, при том, что Леклер каждый раз имел возможность провести ответную атаку с помощью DRS на стартовой прямой. Мне непонятна такая тактика Макса. Я был удивлён. В прошлом году Ферстаппен сделал большой шаг в правильном направлении по части обгонов. Но в Саудовской Аравии и Бахрейне он проявил себя не так хорошо.



Хельмут Марко сказал, что Макс всё спланировал со своим гоночным инженером, но тактика была странной. Думаю, Максу есть над чем поработать, потому что он почти убил свою резину на этих попытках обгона», — приводит слова Шумахера PlanetF1.