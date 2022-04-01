Перес: после Джидды могу выиграть поул на любой трассе в мире

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями о победе в квалификации Гран-при Саудовской Аравии и высказал ожидания от предстоящей гонки в Австралии.



«В Формуле-1 нет другой такой трассы. Если я смог завоевать поул на трассе в Джидде, то могу выиграть поул на любой трассе в мире. Это самая сложная и требовательная трасса для прохождения идеального круга. Здесь нужно много рисковать и просчитывать свои действия.



В ходе уик-энда мы сработали просто идеально. Но сейчас нужно продолжать работать и постараться понять, в каких областях мы можем прибавить. Я надеюсь, что следующий гоночный уик-энд пройдёт лучше. Мы давно не приезжали в Австралию, так что будет любопытно посмотреть, как пройдёт этот Гран-при», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.