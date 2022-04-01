Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер: машина «Хаас» позволяет бороться с соперниками

Мик Шумахер: машина «Хаас» позволяет бороться с соперниками
Комментарии

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от Гран-при Австралии.

«У нас конкурентоспособная машина, которая позволяет бороться с соперниками. Трасса в Австралии похожа на большинство трасс, к которым нужно адаптироваться, ведь там весь год ездят дорожные машины.

Мой отец является автором рекорда круга в Австралии на «Феррари» 2004 года. У меня была возможность опробовать эту машину — она просто великолепна! Сейчас у нас очень похожие машины, с высоким передним крылом. Мы словно вернулись в прошлое! Будет очень интересно. Конечно, в сравнении с 2004 годом всё изменилось, но будет очень здорово пилотировать машину «Хаас» 2022 года», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022