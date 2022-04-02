Расселл: «Мерседес» пока не выбыл из борьбы за Кубок конструкторов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что команде ещё под силу побороться за победу в Кубке конструкторов.



«Позади всего две гонки. Мы точно не выбыли из борьбы. Но, конечно, если мы не сможем найти способ улучшить работу своей машины, то никак не получим шанс побороться за Кубок конструкторов. Однако мы не собираемся сдаваться. После двух первых гонок мы на третьем месте по скорости. Не знаю, какая именно ситуация в чемпионате, но даже если общая картина не изменится в ближайших пяти, шести, семи, восьми гонках, то мы всё равно будем сохранять шансы на чемпионат, как мне кажется.



Нет никаких причин, почему мы бы не могли перевернуть ситуацию. Нужно посмотреть, что будет ближе к середине сезона. Всё может измениться», — приводит слова Джорджа Расселла PlanetF1.