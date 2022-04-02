В «Ред Булл» рассказали о реакции Переса после потери лидерства на Гран-при в Джидде

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении пилота команды Серхио Переса в гонке Гран-при Саудовской Аравии, где он стартовал с поул-позишн и лидировал до первой волны пит-стопов, но потерял позиции из-за режима виртуального сейфти-кара, введённого аккурат после визита мексиканца в боксы.
«Пересу сильно не повезло. Он здорово стартовал и контролировал заезд. Он выиграл бы эту гонку, если бы не машина безопасности. Но что поделать, иногда они работают на вас, иногда — против вас. Повторюсь, ему очень сильно не повезло. После гонки он был разочарован, но отнёсся к произошедшему спокойно», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на F1 Nation podcast.
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