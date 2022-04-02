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«Внезапно выяснилось, что лучшая защита — это атака». Окон — о ГП Саудовской Аравии

«Внезапно выяснилось, что лучшая защита — это атака». Окон — о ГП Саудовской Аравии
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Гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

«Внезапно выяснилось, что лучшая защита — это атака. Сзади был Валттери Боттас, поэтому было важно сохранить позицию. Команда как раз сказала мне об этом. В общем, у нас многое получается, и мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Окона Insideracing со ссылкой на Canal+.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии Окон показал шестой результат. В общем зачёте нынешнего сезона «Королевских гонок» Эстебан занимает шестое место, имея в активе 14 очков.

Ранее действия «Альпин» на Гран-при Саудовской Аравии критике подверг бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер.

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