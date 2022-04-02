«Внезапно выяснилось, что лучшая защита — это атака». Окон — о ГП Саудовской Аравии
Поделиться
Гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
«Внезапно выяснилось, что лучшая защита — это атака. Сзади был Валттери Боттас, поэтому было важно сохранить позицию. Команда как раз сказала мне об этом. В общем, у нас многое получается, и мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Окона Insideracing со ссылкой на Canal+.
Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии Окон показал шестой результат. В общем зачёте нынешнего сезона «Королевских гонок» Эстебан занимает шестое место, имея в активе 14 очков.
Ранее действия «Альпин» на Гран-при Саудовской Аравии критике подверг бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
10:56
-
09:52
-
01:02
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
22:46
-
21:07
-
19:56
-
19:08
-
17:56
-
16:15
-
15:13
-
14:34
-
13:44
-
13:05
-
12:21
-
11:29
-
10:51
-
10:04
-
01:02
- 31 марта 2022
-
23:49
-
22:51
-
21:03
-
19:53
-
18:48
-
17:52
-
16:43
-
16:11
-
15:02
-
14:41
-
14:02
-
12:27
-
10:49
-
10:04
-
00:50
- 30 марта 2022
-
23:55
Партнерский контент