Бергер: Хэмилтон и Сенна — два лучших гонщика, которых я видел
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Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказал мнение о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.
«Не знаю, был бы Льюис так же агрессивен, как Макс, если бы это работало в правильном направлении. Но здорово видеть, что он остаётся совершенно спокойным, при этом всегда использует свои шансы. За исключением Сильверстоуна, он был просто идеален.
После 45 лет, что я здесь, Льюис и Сенна — два лучших гонщика, которых я видел. Но я всё равно ставлю Сенну на первое место. Потому что его обаяние и личностные качества были на другом уровне. Но со спортивной точки зрения, мне кажется, что Льюис так же хорош, как и Сенна», — приводит слова Бергера Autosport.
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