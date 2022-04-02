Чемпион Формулы-Е Ник де Врис проведёт тренировку в составе «Уильямса»

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис проведёт по крайней мере одну свободную практику в составе «Уильямса». Об этом информирует издание F1maximaal.nl.



На каком конкретно Гран-при выступит де Врис, пока не сообщается. Такая возможность Нику выпала в связи с изменениями в спортивном регламенте Формулы-1, в результате чего команды обязаны задействовать пилотов-новичков по меньшей мере в двух тренировках.



В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Уильямс» занимает последнее место, не набрав пока ни одного очка.



Ранее сообщалось, что за провоцирование аварии гонщик «Уильямса» Александер Албон получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии.

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