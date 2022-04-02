Чемпион Формулы-Е Ник де Врис проведёт тренировку в составе «Уильямса»
Поделиться
Чемпион Формулы-Е Ник де Врис проведёт по крайней мере одну свободную практику в составе «Уильямса». Об этом информирует издание F1maximaal.nl.
На каком конкретно Гран-при выступит де Врис, пока не сообщается. Такая возможность Нику выпала в связи с изменениями в спортивном регламенте Формулы-1, в результате чего команды обязаны задействовать пилотов-новичков по меньшей мере в двух тренировках.
В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Уильямс» занимает последнее место, не набрав пока ни одного очка.
Ранее сообщалось, что за провоцирование аварии гонщик «Уильямса» Александер Албон получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии.
Новость по темеАлбон потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Австралии
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
13:55
-
12:45
-
12:03
-
10:56
-
09:52
-
01:02
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
22:46
-
21:07
-
19:56
-
19:08
-
17:56
-
16:15
-
15:13
-
14:34
-
13:44
-
13:05
-
12:21
-
11:29
-
10:51
-
10:04
-
01:02
- 31 марта 2022
-
23:49
-
22:51
-
21:03
-
19:53
-
18:48
-
17:52
-
16:43
-
16:11
-
15:02
-
14:41
-
14:02
-
12:27
-
10:49
Партнерский контент