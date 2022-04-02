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Штайнер: Мик Шумахер должен научиться справляться с давлением

Штайнер: Мик Шумахер должен научиться справляться с давлением
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил мнение, что давление, с которым столкнулся пилот команды Мик Шумахер в новом сезоне Формулы-1, принесёт ему в итоге пользу.

«Очевидно, что сейчас наши цели выше, чем в прошлом году. Тогда вообще не было никаких вопросов, мы претендовали на 19-е и 20-е места.

А сейчас мы думаем, что всё это давление, которое будет в этом году, принесёт Мику только пользу. В конечном счёте он должен научиться с ним справляться. Я продолжаю говорить, что чем выше вы поднимаетесь, тем разреженнее становится воздух. Нужно просто с этим смириться. Не думаю, что после аварии в Саудовской Аравии Мик потеряет уверенность», — приводит слова Штайнера Motorsport.

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