Ньюи назвал сильные стороны Ферстаппена

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о сильных сторонах голландца Макса Ферстаппена как гонщика.
«Что является главным для любого великого спортсмена? Очевидно, у него должен быть уникальный генетический состав, который здорово ему поможет в любом виде спорта. В Формуле-1 большую роль играют оценка скорости, быстрота реакции, баланса и так далее. Сочетание таких качеств выводит спортсмена на определённый уровень.
Да, можно встретить некоторых гонщиков, которые от природы очень хороши, но, возможно, не достигают всего потенциала, который в них заложен. И можно встретить других пилотов, которые являются противоположностью первым. Я думаю, что Макс один из тех, кто сочетает в себе и то и другое. У него явно потрясающие природные способности, а также есть внутренняя решимость и твёрдость характера», — приводит слова Ньюи RacingNews365.
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