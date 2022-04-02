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Тото Вольф: Формула-1 добилась чего хотела, но нам от этого только хуже

Тото Вольф: Формула-1 добилась чего хотела, но нам от этого только хуже
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Формула-1 справилась с поставленной задачей благодаря новым правилам 2022 года.

«Я думаю, что в ФИА добились чего хотели. Были зрелищные гонки, хорошие обгоны, и на стартовой решётке произошла встряска. Нам от этого не особо радостно, для нас всё стало хуже, но это уже случилось. В средней группе команд очень плотная борьба, так что с точки зрения зрелищности я доволен результатом. Думаю, они достигли цели. Можно только поаплодировать тому, как всё получилось.

Думаю, новые машины оправдали ожидания Формулы-1. Отличные обгоны и мощная система DRS, которая теперь ещё и обеспечивает отличное шоу. На это очень интересно смотреть!» — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

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