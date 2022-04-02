Зак Браун считает, что в Монако нужно перестроить трассу

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что организаторам Гран-при Монако стоит задуматься об изменениях трассы.



«Этап в Монако всегда был самым эффектным и гламурным событием в Формуле-1. Но теперь у него есть сильные конкуренты — Майами, Сингапур и Лас-Вегас. Думаю, в Монако нужно поработать над адаптацией трассы. Машины стали больше, а гонки — сложнее. Нельзя забывать историю, но стоит думать о зрелищности.



Думаю, что Монако нужно прийти к тем же коммерческим условиям, что и другие Гран-при. Экономический вклад в спорт должен быть главным фактором при принятии решений, но не должен быть его частью. Я бы хотел сохранить Монако в календаре. Но будущее спорта важнее, чем любой этап Гран-при», — приводит слова Зака Брауна Reuters.