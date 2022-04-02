Росси: если ты умеешь пилотировать болид, то можешь управлять байком — и наоборот
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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси сравнил вершину мотогонок с Формулой-1.
«Все пилоты MotoGP любят Формулу-1, а гонщики Формулы-1 — MotoGP. Это две вершины моторного спорта, и они сильно связаны. Я считаю, что управление болидом и байком — это разные вещи, но в то же время одинаковые. Необходимо держаться на трассе, часто используются те же автодромы, траектории похожи, торможение тоже, необходимо показывать скорость. Это разное, но в конечном итоге одинаковое. Если ты умеешь пилотировать болид, то можешь управлять байком – и наоборот», — приводит слова Валентино Росси Gazzetta dello Sport.
Росси пилотировал болид Формулы-1 «Феррари» на частных тестах.
Нынешний сезон легенда мотогонок проводит в кузовном чемпионате GT.
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