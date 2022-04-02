Хорнер — о Вольфе: нужна смелость, чтобы рассказать о психологических проблемах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил решение руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа признаться в психологических проблемах.



«Стоит отдать должное Тото Вольфу, нужна смелость, чтобы рассказать о своих психологических проблемах. Сегодня этот вопрос обсуждается всё чаще. В нашем бизнесе подобные проблемы стоят особенно остро. К счастью, я не сталкивался с трудностями, но у меня есть друзья, которые страдали от психологических проблем. Это очень важная тема, так что здорово, что она освещается», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.



Ранее Тото Вольф и Льюис Хэмилтон поучаствовали в своеобразном флешмобе, рассказав о том, что они испытывают психологические проблемы и обращались за помощью к специалистам.