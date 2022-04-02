Хорнер — о Вольфе: нужна смелость, чтобы рассказать о психологических проблемах
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил решение руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа признаться в психологических проблемах.
«Стоит отдать должное Тото Вольфу, нужна смелость, чтобы рассказать о своих психологических проблемах. Сегодня этот вопрос обсуждается всё чаще. В нашем бизнесе подобные проблемы стоят особенно остро. К счастью, я не сталкивался с трудностями, но у меня есть друзья, которые страдали от психологических проблем. Это очень важная тема, так что здорово, что она освещается», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.
Ранее Тото Вольф и Льюис Хэмилтон поучаствовали в своеобразном флешмобе, рассказав о том, что они испытывают психологические проблемы и обращались за помощью к специалистам.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
23:01
-
22:04
-
20:51
-
20:02
-
18:48
-
18:00
-
16:22
-
15:06
-
13:55
-
12:45
-
12:03
-
10:56
-
09:52
-
01:02
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
22:46
-
21:07
-
19:56
-
19:08
-
17:56
-
16:15
-
15:13
-
14:34
-
13:44
-
13:05
-
12:21
-
11:29
-
10:51
-
10:04
-
01:02
- 31 марта 2022
-
23:49
-
22:51
-
21:03
-
19:53
-
18:48
Партнерский контент