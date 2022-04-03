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Фернандо Алонсо: с этого года «Альпин» играет в той же лиге, что и другие

Фернандо Алонсо: с этого года «Альпин» играет в той же лиге, что и другие
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо выразил мнение, что двигатель, который используется на болидах его команды, совсем немного уступает силовым агрегатам других гоночных коллективов, считающихся лидерами Формулы-1.

«Признаюсь, мы очень довольны работой нашего двигателя и считаем, что с этого года мы стали играть в той же лиге, что и другие. У нас получилось сражаться на прямых с другими командами: и в Джидде, и Бахрейне. Так что давайте просто подождём и посмотрим, подтвердится ли это и на дальнейших этапах. Силовой агрегат «Феррари» и «Хонды» всё ещё немного впереди, однако «Рено» уже близко», — приводит слова Алонсо Lookcharms.

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