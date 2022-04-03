Дженсон Баттон: понятия не имею, что собирается делать Хэмилтон

Чемпион Формулы-1 2009 года, британец Дженсон Баттон высказался о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне, а также поделился мыслями о конкуренции в нынешнем сезоне «Королевских гонок».
«Понятия не имею, что собирается делать Хэмилтон. Трудно уйти, когда ты на вершине, но кто знает. Очень волнительно видеть, как Льюис сражается с такими гонщиками, как Ферстаппен и парни из «Феррари». Отмечу, что Шарль Леклер — конкурентоспособный и довольно агрессивный пилот.
Но это то, чего мы хотим. Ведь когда «Мерседес» выигрывал уик-энд за уик-эндом, болельщикам, наблюдающим за происходящим, было не так весело. Конечно, было здорово, что были две команды, которые сражались за чемпионство. В этом году, возможно, их будет три, если не больше», — приводит слова Баттона Metro.
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