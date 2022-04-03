Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Губернатор Невады: Гран-при Лас-Вегаса станет самой флагманской гонкой Формулы-1

Губернатор Невады: Гран-при Лас-Вегаса станет самой флагманской гонкой Формулы-1
Комментарии

Губернатор штата Невада Стивен Сайсолак выразил мнение, что Гран-при Лас-Вегаса станет самой «культовой и флагманской» гонкой Формулы-1.

«Как губернатор я целиком сосредоточен на экономике нашего штата. Мы прекрасно понимаем, что экономическое влияние, которое Формула-1 окажет на наше сообщество, будет колоссальным. Мы ожидаем, что 170 000 посетителей посетят город, чтобы посмотреть эту гонку. Прямой экономический эффект от этого мероприятия приближается к полумиллиарду долларов, а косвенный к тому времени, когда мы закончим, превысит миллиард. Нельзя не гордиться этим.

И я предсказываю, что это будет самая культовая гонка, я бы сказал флагманская гонка Формулы-1 в течение пары лет», — приводит слова Сайсолака Motorsport Week.

Новость по теме
Доменикали: нет лучшего места для проведения гонок Формулы-1, чем в Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022