Губернатор Невады: Гран-при Лас-Вегаса станет самой флагманской гонкой Формулы-1

Губернатор штата Невада Стивен Сайсолак выразил мнение, что Гран-при Лас-Вегаса станет самой «культовой и флагманской» гонкой Формулы-1.



«Как губернатор я целиком сосредоточен на экономике нашего штата. Мы прекрасно понимаем, что экономическое влияние, которое Формула-1 окажет на наше сообщество, будет колоссальным. Мы ожидаем, что 170 000 посетителей посетят город, чтобы посмотреть эту гонку. Прямой экономический эффект от этого мероприятия приближается к полумиллиарду долларов, а косвенный к тому времени, когда мы закончим, превысит миллиард. Нельзя не гордиться этим.



И я предсказываю, что это будет самая культовая гонка, я бы сказал флагманская гонка Формулы-1 в течение пары лет», — приводит слова Сайсолака Motorsport Week.