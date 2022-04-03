Губернатор Невады: Гран-при Лас-Вегаса станет самой флагманской гонкой Формулы-1
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Губернатор штата Невада Стивен Сайсолак выразил мнение, что Гран-при Лас-Вегаса станет самой «культовой и флагманской» гонкой Формулы-1.
«Как губернатор я целиком сосредоточен на экономике нашего штата. Мы прекрасно понимаем, что экономическое влияние, которое Формула-1 окажет на наше сообщество, будет колоссальным. Мы ожидаем, что 170 000 посетителей посетят город, чтобы посмотреть эту гонку. Прямой экономический эффект от этого мероприятия приближается к полумиллиарду долларов, а косвенный к тому времени, когда мы закончим, превысит миллиард. Нельзя не гордиться этим.
И я предсказываю, что это будет самая культовая гонка, я бы сказал флагманская гонка Формулы-1 в течение пары лет», — приводит слова Сайсолака Motorsport Week.
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