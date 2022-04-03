«Пока рано подымать шум». Даниэль Риккардо — о выступлении «Макларена» в этом сезоне Ф-1
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо выразил мнение, что команде потребуется некоторое время, чтобы стать в полной мере конкурентноспособной в Формуле-1.
«Думаю, что мы должны быть готовы именно психологически. Если через две гонки мы будем бороться за места в первой пятерке, то это станет приятным бонусом для нас. Но с точки зрения психологии, мне кажется, нам нужно оставаться спокойными и не нервничать. Наша цель не в том, чтобы отыграть 0,3 или 0,4 секунды на круге. Если мы хотим бороться за победы, то это больше секунды. Сомневаюсь, что это произойдёт в одночасье. Сейчас мы должны просто запастись терпением. Пока рано подымать шум», — приводит слова Риккардо издание Motorsport.
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