«Пока рано подымать шум». Даниэль Риккардо — о выступлении «Макларена» в этом сезоне Ф-1

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо выразил мнение, что команде потребуется некоторое время, чтобы стать в полной мере конкурентноспособной в Формуле-1.

«Думаю, что мы должны быть готовы именно психологически. Если через две гонки мы будем бороться за места в первой пятерке, то это станет приятным бонусом для нас. Но с точки зрения психологии, мне кажется, нам нужно оставаться спокойными и не нервничать. Наша цель не в том, чтобы отыграть 0,3 или 0,4 секунды на круге. Если мы хотим бороться за победы, то это больше секунды. Сомневаюсь, что это произойдёт в одночасье. Сейчас мы должны просто запастись терпением. Пока рано подымать шум», — приводит слова Риккардо издание Motorsport.