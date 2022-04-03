Ландо Норрис — о новом регламенте Формулы-1: для зрителей лучше, а для пилотов порой хуже

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о новом техническом регламенте Формулы-1, из-за чего, в частности, внешний вид, а также технические характеристики автомобилей претерпели существенные изменения.
«В целом автомобили стали лучше. К примеру, после обгонов уже нельзя просто так сбросить соперников. Я прекрасно понимаю, что для зрителей это лучше, а вот для пилотов в некоторых эпизодах стало хуже. Например, тому, кого обогнали, теперь стало легче успешно контратаковать.
Всё это делает шоу интереснее, и в этом вся суть. Думаю, что стало веселее, потому что гонки в итоге становятся лучше. Мы уже не ездим паровозиком в течение всего заезда. Каждый имеет шанс выйти вперёд», — приводит слова Норриса Speedweek со ссылкой на F1 Nation podcast.
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