Ландо Норрис — о новом регламенте Формулы-1: для зрителей лучше, а для пилотов порой хуже

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о новом техническом регламенте Формулы-1, из-за чего, в частности, внешний вид, а также технические характеристики автомобилей претерпели существенные изменения.



«В целом автомобили стали лучше. К примеру, после обгонов уже нельзя просто так сбросить соперников. Я прекрасно понимаю, что для зрителей это лучше, а вот для пилотов в некоторых эпизодах стало хуже. Например, тому, кого обогнали, теперь стало легче успешно контратаковать.

Всё это делает шоу интереснее, и в этом вся суть. Думаю, что стало веселее, потому что гонки в итоге становятся лучше. Мы уже не ездим паровозиком в течение всего заезда. Каждый имеет шанс выйти вперёд», — приводит слова Норриса Speedweek со ссылкой на F1 Nation podcast.

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