«Альпин» во второй раз заменит мотор на болиде Фернандо Алонсо в преддверии ГП Австралии

Появились подробности относительно проблем с мотором, которые возникли у пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в ходе гонки на Гран-при Саудовской Аравии. Алонсо, напомним, пришлось сняться с заезда.
«Дело не в двигателе, а в водяном насосе. Это привело к отсутствию охлаждения и, как следствие, каскаду событий: двигатель меньше охлаждался, масло нагревалось и т. д. Проблема в том, что водяной насос встроен в двигатель. В конце концов он разрушился и упал на дно. Если бы мы захотели починить его, нам пришлось бы сорвать пломбу. Таким образом, двигатель для нас потерян», — приводит слова исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси Auto Hebdo.
Таким образом, на Гран-при Австралии на болид Алонсо будет установлена третья силовая установка. В первый раз двигатель на его авто был заменён перед Гран-при Саудовской Аравии. Отметим, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать три мотора.
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