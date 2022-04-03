Джон Элканн: Леклер и Сайнс — лучший дуэт гонщиков Формулы-1

Президент «Феррари» Джон Элканн выразил мнение, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс представляют собой лучший дуэт пилотов среди всех гоночных коллективов, выступающих в Формуле-1.
«С Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом у «Скудерии» лучшая пара гонщиков на стартовой решётке. Они оба здорово начали этот сезон. Мы уже увидели обнадёживающие признаки с пятью подиумами и третьим местом в Кубке конструкторов по итогам прошлого сезона. Но теперь компания сосредоточена на задаче 2022 года», — приводит слова Элканна Financial World.
Ранее сообщалось, что Феррари» работает над оптимизацией своего болида. Целью, которую в настоящее время поставил итальянский гоночный коллектив, является улучшение аэродинамической эффективности автомобиля.
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