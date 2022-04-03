«Ауди» увеличила предложение «Макларену» до € 650 млн с целью прихода в Формулу-1

«Ауди», входящая в состав немецкого автоконцерна «Фольксваген», увеличила своё предложение «Макларену» до € 650 млн с целью начала сотрудничества. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на Automobilwoche.
Сообщается также, что изначально «Макларену» предлагалось не € 500 млн, как писалось ранее, а € 450 млн, а теперь эту сумму решили увеличить. Идея, которую преследует «Ауди», заключается в том, чтобы приобрести долю в «Макларене». По сведениям источника, обе стороны планируют подписать соглашение о намерениях завтра, 4 апреля. При этом наблюдательный совет «Фольксвагена» обсудит этот вопрос в конце месяца.
Кроме того, стало известно, что «Макларен» ведёт переговоры с «БМВ», а 24 марта стороны подписали соглашение о совместной разработке электрических спортивных автомобилей.
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