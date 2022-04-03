Окон оценил своё выступление на старте нового сезона Формулы-1

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу первых двух Гран-при Формулы-1.
«Наш двигатель работает хорошо. Нам не пришлось никого стесняться. Как только я подбирался в зону DRS, я с лёгкостью обошёл и Нико Хюлькенберга, и Ландо Норриса. Кто ещё? Фернандо Алонсо, конечно, тоже поборолся со мной. То есть я мог бороться с соперниками из разных команд, и для нас всё складывалось неплохо.
Джордж Расселл был быстрее нас. Он не так сильно оторвался, как мы думали, но он всё равно был быстрее. Так что у них всё ещё есть небольшое преимущество в темпе гонки, и это то, над чем мы будем работать.
Мы были быстрее, чем в Бахрейне, так что это очень хорошо. Это очень позитивно. Это только вторая гонка в этом году, впереди нас ждёт ещё больше. И да, я очень доволен тем, что набрал столько очков в начале сезона», — приводит слова Окона PlanetF1.
Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии Окон показал шестой результат. В общем зачёте нынешнего сезона «Королевских гонок» Эстебан занимает шестое место, набрав 14 очков.
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