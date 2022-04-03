Босс «Феррари» рассказал, чему он научился у Михаэля Шумахера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о том, чему его научил легендарный Михаэль Шумахер во время совместной работы в итальянской команде.
«Это было фантастическое время. Я горжусь тем, что был частью всего этого. И не только это: Я многому научился у него. Я научился у него менталитету и умению быть лидером. Я никогда этого не забуду», — приводит слова Бинотто Bild.
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
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