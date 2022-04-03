Марко: «Феррари» вызывает больше симпатии как соперник, нежели «Мерседес»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу соперничества с «Феррари».
«Феррари» более лёгкий противник, чем «Мерседес»? Нет, я бы не стал так его описывать. Скорее как соперник «Феррари» вызывает больше симпатии. В обеих командах страсть и эмоции играют важную роль, но, безусловно, между нашими командами больше взаимного уважения.
У «Феррари» нет слабых мест, их болид хорош в любых условиях. Эта машина хорошо выступила и в Бахрейне, и в Джидде, и это сильное достижение. Нам пока неясно, как им это удалось, но нет никаких сомнений, что F1-75 — очень быстрая машина», — приводит слова Марко Racingnews365.
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