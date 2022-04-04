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Мик Шумахер рассказал, почему он остался в машине после аварии в Джидде

Мик Шумахер рассказал, почему он остался в машине после аварии в Джидде
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер объяснил своё решение остаться в машине после аварии во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.

Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работала медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит.

«Я решил остаться в кокпите, поскольку знал, что позади меня едет несколько машин. Так что я просто решил подождать, пока на трассе станет безопасно.

Скорее всего, эти радиопереговоры просто не попали в эфир. Я сказал команде, что со мной всё в порядке», — приводит слова Шумахера Sport1.de.

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