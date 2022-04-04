Мик Шумахер рассказал, почему он остался в машине после аварии в Джидде
Поделиться
Пилот «Хааса» Мик Шумахер объяснил своё решение остаться в машине после аварии во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.
Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работала медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит.
«Я решил остаться в кокпите, поскольку знал, что позади меня едет несколько машин. Так что я просто решил подождать, пока на трассе станет безопасно.
Скорее всего, эти радиопереговоры просто не попали в эфир. Я сказал команде, что со мной всё в порядке», — приводит слова Шумахера Sport1.de.
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
00:33
-
00:02
- 3 апреля 2022
-
22:14
-
21:57
-
20:05
-
18:58
-
18:01
-
16:18
-
15:13
-
13:56
-
13:25
-
12:32
-
11:34
-
10:28
-
09:45
-
01:03
- 2 апреля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:04
-
20:51
-
20:02
-
18:48
-
18:00
-
16:22
-
15:06
-
13:55
-
12:45
-
12:03
-
10:56
-
09:52
-
01:02
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
22:46
-
21:07
-
19:56
Партнерский контент