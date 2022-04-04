Марко считает, что Феттель потерял мотивацию, выступая за «Астон Мартин»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель потерял мотивацию выигрывать в Формуле-1, выступая за свою нынешнюю команду.

«Если ты даже не борешься за очки, то мотивация может иссякнуть. Но мотивированный Феттель с машиной, которая может бороться за очки и, возможно, даже за подиум, всё ещё очень быстр, как мы видели в Баку и Монако.

Учитывая то, как «Астон Мартин» выступает в данный момент, я не думаю, что он очень мотивирован. Мы поддерживаем неплохой контакт друг с другом, но когда мы говорим, то чаще всего затрагиваем совершенно другие вещи, нежели просто Формулу-1», — приводит слова Марко Racingnews365.

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