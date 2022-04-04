Эспаргаро отреагировал на первую в карьере победу на Гран-при MotoGP

Испанский гонщик Алекс Эспаргаро («Априлия») высказался по поводу победы на Гран-при MotoGP, который проходил в Аргентине.

«Я чрезвычайно доволен этим уик-эндом в Аргентине. Чувствовал себя очень сильным и в Дохе, и в Мандалике. В конце концов, всё происходит не просто так.

Эту гонку нельзя назвать лёгкой прогулкой по парку. Не было того же зацепа, что на практиках. Было очень жарко, а после гонки Moto2 покрытие было очень, очень скользким. Я думаю, что провёл умную работу, и после более пяти лет с «Априлией» мы наконец-то выиграли! Всё это похоже на сон.



Мы действительно заслужили этот успех. Но не должны витать в облаках. Теперь мы должны сохранить этот импульс. В Техасе очень сложный трек для нас, но мы наполнены позитивной энергией.



Никогда не забуду сегодняшний день. Я неописуемо счастлив», — приводит слова Эспаргаро Speedweek.