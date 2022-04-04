Смедли: «Мерседес» станет первой командой, которая признает, что у них не всё в порядке

Бывший инженер «Феррари» и нынешний директор Формулы-1 по системам данных Роб Смедли считает, что «Мерседес» станет первой командой чемпионата, которая признает свои ошибки при создании нового болида.

«Мерседес» станет первой командой, которая признает, что у них не всё в порядке. «Феррари» проделала действительно хорошую работу, продвигаясь вперёд и выйдя на один уровень с «Ред Булл».

Фаза разработки автомобилей 2022 года находится на такой незрелой стадии, что болиды претерпят значительные изменения от первой гонки сезона до финальной… У этих машин будет очень, очень сильная кривая развития.

Всегда было так, что кто-то сделает всё правильно, а кто-то — неправильно. Думаю, в этом вся прелесть. Именно на это надеялась Формула-1, внося большие изменения в регламент. Но расклад не просто поменялся – мы также увидим и эволюцию по ходу сезона», — приводит слова Смедли Reuters.