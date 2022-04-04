Себастьен Лёб дебютирует в DTM

Французский гонщик Себастьен Лёб, известный по своим выступлениям в ралли, примет участие в гонках DTM.
Он будет участвовать в качестве пилота команды Red Bull AlphaTauri AF Corse на первом этапе сезона в Портимане (Португалия) с 29 апреля по 1 мая.
«Участие самого успешного раллийного гонщика всех времён в открытии сезона в Портимане — это настоящее событие, которого с нетерпением ждут болельщики. Достижения в его карьере говорят сами за себя, но тем не менее это будет тяжёлая борьба с очень сильными гонщиками, в том числе и для Себастьена Лёба. Заменив Ника Кэссиди, он будет бороться за очки с AlphaTauri Ferrari, поэтому я уверен, что чемпион его уровня будет очень мотивирован, выходя на гоночную трассу», — приводит слова промоутера серии DTM Герхарда Бергера официальный сайт организации.
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