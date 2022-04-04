Марко: не думаю, что настал конец эры «Мерседеса». Это начало борьбы на одном уровне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу положения команды «Мерседес» в Формуле-1.
«Эпоха после 2013 года была определена новым регламентом на двигатели, и «Мерседес» имел невероятное преимущество в этой области.
Они опережали всех на две секунды, но логично не показывали этого. Теперь с изменением шасси и с точки зрения двигателей разница не так велика.
Не думаю, что настал конец их эры, но, возможно, это начало борьбы на одном уровне с остальными. Я вполне убеждён, что они вернутся, если справятся с галопированием болида. Кроме этого, Льюис Хэмилтон отстаёт от Ферстаппена на девять очков – это тоже ничто», — приводит слова Марко Motorsport.
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