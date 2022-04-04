Серхио Перес: я ещё не задумывался о новом контракте с «Ред Булл»
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что он ещё не задумывался о продлении контракта с австрийской командой.
Напомним, действующее соглашение мексиканца рассчитано до 2023 года.
«Я в Формуле-1 уже 12 лет. Сейчас я настолько сосредоточен на этом сезоне, что даже не думал о будущем. В конце концов, оно придёт, но новый контракт с «Ред Булл» — это то, о чём я ещё не думал.
Отношения с Максом Ферстаппеном? Мы похожи больше, чем люди думают. Формула-1 — это ещё не всё, у нас есть жизнь вне спорта, поэтому мы уважаем друг друга и хорошо проводим время вместе, что, я думаю, также важно для команды», — приводит слова Переса GrandPrix.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
15:58
-
15:04
-
13:34
-
13:00
-
11:55
-
09:42
-
00:33
-
00:02
- 3 апреля 2022
-
22:14
-
21:57
-
20:05
-
18:58
-
18:01
-
16:18
-
15:13
-
13:56
-
13:25
-
12:32
-
11:34
-
10:28
-
09:45
-
01:03
- 2 апреля 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:04
-
20:51
-
20:02
-
18:48
-
18:00
-
16:22
-
15:06
-
13:55
-
12:45
-
12:03
-
10:56
Партнерский контент