Серхио Перес: я ещё не задумывался о новом контракте с «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что он ещё не задумывался о продлении контракта с австрийской командой.

Напомним, действующее соглашение мексиканца рассчитано до 2023 года.

«Я в Формуле-1 уже 12 лет. Сейчас я настолько сосредоточен на этом сезоне, что даже не думал о будущем. В конце концов, оно придёт, но новый контракт с «Ред Булл» — это то, о чём я ещё не думал.

Отношения с Максом Ферстаппеном? Мы похожи больше, чем люди думают. Формула-1 — это ещё не всё, у нас есть жизнь вне спорта, поэтому мы уважаем друг друга и хорошо проводим время вместе, что, я думаю, также важно для команды», — приводит слова Переса GrandPrix.

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