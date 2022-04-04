Вольф объяснил, почему для «Хааса» сделают исключение в потолке расходов

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф сообщил, что после аварии Мика Шумахера в Саудовской Аравии Формула-1 сделает для «Хааса» предусмотренное регламентом исключение в рамках лимита на расходы.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.

«Вы можете сказать, что авария, как у Мика, подпадает под категорию «большой удар», и в лимите затрат есть резерв, где, если вам нужно построить новое шасси, лимит затрат будет скорректирован для вас.

Формула-1 опасна, а городские трассы — самые зрелищные, одни из самых зрелищных, и гонщикам нужно больше рисковать, чтобы всегда быть на острие», — приводит слова Вольфа GPFAns.

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