На Гран-при Австралии будет четыре зоны DRS
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Стало известно, что на ближайшем Гран-при Формулы-1, который состоится в Австралии, впервые будет четыре зоны DRS.
Напомним, Гран-при Австралии состоится в ближайшие выходные.
Ожидается, что время круга в квалификации сократится примерно на пять секунд – с 1.21,0 до 1.15,8, средняя квалификационная скорость возрастёт с 236 до 251 км/ч. Максимальная скорость в квалификации составит 330 км/ч в районе нынешнего 11-го поворота. Скорость в шестом повороте увеличится на 70 км/ч – со 149 до 219 км/ч. Протяжённость круга снизится с 5259 до 5231 метра по гоночной траектории.
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