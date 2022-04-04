Марко: это будет ключевой сезон для Мика Шумахера

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о немецком гонщике «Хааса», сыне семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мике.



«Мику было очень трудно в первой гонке в Бахрейне, что было весьма очевидно при прямом сравнении его с Магнуссеном. В Джидде дела шли чуть лучше до той единственной ошибки, у которой были столь серьёзные последствия.



Я надеюсь, что эта авария не отбросит его назад. Сейчас всё предельно ясно. Если Мик хочет продолжить свою карьеру, то он должен победить Магнуссена. Это будет ключевой год для него», — приводит слова Хельмута Марко Nextgen-Auto.



После двух гонок сезона Кевин Магнуссен набрал 12 очков, на счету Мика набранных очков нет. Лидерство в чемпионате удерживает гонщик «Феррари» Шарль Леклер.